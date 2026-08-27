Combiner pour vivre ensemble

Comment différents horizons religieux peuvent-ils coexister dans la vie sociale et politique d'une communauté indienne au Mexique ? L'enquête ethnographique est menée dans un village nahua de la région huastèque au nord-est du Mexique. Elle suit une société rurale, pleinement intégrée dans des processus de modernisation, qui préserve, en même temps, des particularités culturelles et ethniques collectives. En suivant de près la vie rituelle de ce village, l'ouvrage analyse les mécanismes qui permettent à cette communauté de maintenir une cohésion sociale et de transmettre ses valeurs culturelles, en période de changements structurels profonds qui conduisent à la migration et à un mode de vie à cheval sur plusieurs lieux et milieux socioculturels. Les oppositions entre " tradition " et " modernité " et entre " continuité " et " acculturation " s'estompent dans cette analyse qui se concentre alors sur l'éthique de la coexistence entre humains, saints catholiques et entités de la terre. L'ouvrage développe ainsi le concept de " combinarisme ", action ou art de mettre en relation explicite, dans un seul espace intégratif, des univers conçus localement comme ontologiquement distincts et distingués sur le plan temporel, afin d'activer la convivialité.