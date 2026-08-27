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#Bande dessinée jeunesse

Le chant de l'écume

Collectif, Marie Gindre

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Seule une fille de l'océan entendra le chant de l'écume. XVIIIe siècle, La Réunion. La corde au cou, le légendaire pirate La Buse jette un cryptogramme dans la foule en criant : " Mon trésor à qui saura le comprendre ! " Des années plus tard, Agathe est bien décidée à découvrir d'où elle vient et ce qui la lie au cruel pirate. Car elle ne garde de sa naissance qu'un médaillon au code étrange... ainsi que l'écho d'une voix envoûtante venue du fin fond de l'océan. Et si elle était la seule à pouvoir mettre la main sur les diamants perdus ? Sur les traces du trésor et de son propre passé, Agathe rejoint d'anciens pirates devenus contrebandiers. Osera-t-elle affronter la vérité fantastique qui se cache sous les embruns ? Bientôt, le pouvoir de l'océan pourra être le sien...

Par Collectif, Marie Gindre
Chez Editions Auzou

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Auteur

Collectif, Marie Gindre

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le chant de l'écume

Collectif, Marie Gindre

Paru le 27/08/2026

360 pages

Editions Auzou

17,95 €

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Scannez le code barre 9791039568852
9791039568852
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