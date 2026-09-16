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#Beaux livres

Mes recettes K-food

Yoon Yves

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Au fil de cette BD pleine de saveurs, Yoon Yves nous embarque dans 25 histoires croustillantes autour des plats cultes de la Corée - et, cerise sur le kimbap, chaque récit s'accompagne de sa recette : kimchi, bibimbap, tteokbokki, banchan... Mais ici, on ne parle pas seulement de cuisine : chaque plat raconte une saison, une fête, un souvenir d'enfance ou un moment de vie. Entre anecdotes, traditions et douce nostalgie, la nourriture devient une façon de raconter la Corée... UN VERITABLE COMFORT BOOK, AUSSI RECONFORTANT QU'UN BOL DE RAMEN COREEN !

Par Yoon Yves
Chez Larousse

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Auteur

Yoon Yves

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine asiatique

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Mes recettes K-food

Yoon Yves

Paru le 16/09/2026

240 pages

Larousse

18,99 €

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Scannez le code barre 9782036088405
9782036088405
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