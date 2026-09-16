Mes recettes K-food

Au fil de cette BD pleine de saveurs, Yoon Yves nous embarque dans 25 histoires croustillantes autour des plats cultes de la Corée - et, cerise sur le kimbap, chaque récit s'accompagne de sa recette : kimchi, bibimbap, tteokbokki, banchan... Mais ici, on ne parle pas seulement de cuisine : chaque plat raconte une saison, une fête, un souvenir d'enfance ou un moment de vie. Entre anecdotes, traditions et douce nostalgie, la nourriture devient une façon de raconter la Corée... UN VERITABLE COMFORT BOOK, AUSSI RECONFORTANT QU'UN BOL DE RAMEN COREEN !