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Pourquoi il faut apprendre à lire en maternelle

Céline Alvarez

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Et si apprendre à lire en maternelle pouvait changer le destin scolaire de centaines de milliers d'enfants ? En fin de CP, plus de 50 % des élèves rencontrent des difficultés en lecture. Un cycle infernal se met en place. Toute la trajectoire scolaire en est affectée. Au collège, plus d'un enfant sur deux ne sait pas lire correctement. Ils sont jusqu'à 70 % dans les milieux défavorisés. Céline Alvarez a rassemblé les résultats de centaines d'études et de méta-analyses, à la fois en neurosciences et en psychologie cognitive, en sciences du langage et en sciences de l'éducation. La recherche montre que, pour un enfant, savoir lire à 5 ans est plus important pour son destin scolaire que son score de QI ou son niveau de langage oral. Dès la maternelle, l'entrée dans la lecture peut se faire naturellement, grâce à une méthode douce et informelle, adaptée à l'enthousiasme des plus jeunes pour le langage. Céline Alvarez explique pourquoi notre langue écrite, pleine d'irrégularités, nous oblige à emprunter cette voie. La démonstration est lumineuse. En quelques années, c'est tout le système scolaire qui peut être irrigué par des générations d'enfants lecteurs, de toutes origines sociales.

Par Céline Alvarez
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Céline Alvarez

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Pédagogie

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Pourquoi il faut apprendre à lire en maternelle

Céline Alvarez

Paru le 27/08/2026

Editions Les Arènes

20,00 €

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