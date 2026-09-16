Mon petit coin cozy

Célébrez l'automne, la saison la plus cozy de l'année, avec ce super cahier de jeux ! Une myriade d'activités vous attend pour stimuler votre esprit et libérer votre créativité : jeux de logique et d'observation, DIY créatifs, instants journaling, recettes délicieuses qui raviront vos papilles... Vos seules consignes ? Vous détendre et vous amuser ! Que vous choisissiez de rester au chaud avec un pumpkin spice latte ou d'explorer la nature changeante, bottes de pluie aux pieds, ce cahier sera votre meilleur compagnon pour passer un automne tout en douceur. + 1 planche de stickers incluse