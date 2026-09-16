Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mon petit coin cozy

Alexia Maury

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Célébrez l'automne, la saison la plus cozy de l'année, avec ce super cahier de jeux ! Une myriade d'activités vous attend pour stimuler votre esprit et libérer votre créativité : jeux de logique et d'observation, DIY créatifs, instants journaling, recettes délicieuses qui raviront vos papilles... Vos seules consignes ? Vous détendre et vous amuser ! Que vous choisissiez de rester au chaud avec un pumpkin spice latte ou d'explorer la nature changeante, bottes de pluie aux pieds, ce cahier sera votre meilleur compagnon pour passer un automne tout en douceur. + 1 planche de stickers incluse

Par Alexia Maury
Chez Hachette

|

Auteur

Alexia Maury

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon petit coin cozy par Alexia Maury

Commenter ce livre

 

Mon petit coin cozy

Alexia Maury

Paru le 16/09/2026

96 pages

Hachette

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017894902
9782017894902
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.