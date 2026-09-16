Love Stories

Entre regards affectueux, promenades romantiques et repas partagés, chaque illustration est pensée pour t'offrir une parenthèse 100 % cozy. Au fil de tes coloriages, retrouve les couples les plus adorables de l'univers Disney et découvre leurs instants de complicité : la douceur de Belle et la Bête, la tendresse de WALL-E et EVE, ou encore les souvenirs émouvants de Carl et Ellie. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à des personnages Disney adorables 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Disney ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge