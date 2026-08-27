La Guerre de Troie

Dossier pédagogique et adaptation de Gaëlle Brodhag. Assiégée pendant près de dix ans par les Grecs, Troie devient le théâtre d'un conflit déclenché par l'enlèvement d'Hélène, épouse de Ménélas, par le prince troyen Pâris, Les héros des deux camps, Achille et Hector, s'affrontent dans un duel légendaire, Dans l'univers chanté par Homère, dieux, hommes et créatures cohabitent dans un monde où les divinités, à la fois créatrices et destructrices, dictent le destin des mortels. A travers cette première grande épopée de l'histoire, découvrez les intrigues, aussi tragiques que glorieuses, de cette cité mythique. Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des extraits lus par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet).