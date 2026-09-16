Heir of Mafia

Dans les coulisses de Las Vegas, certaines vérités coûtent plus cher que les mensonges. Neuf ans. C'est le temps qu'il a fallu à Winter Davis pour apprendre à vivre sans Raphaël, l'homme qu'elle a aimé et qui l'a abandonnée sans explication. Quand son frère Logan, agent du FBI, lui révèle que Raphaël est en danger de mort au coeur d'un casino mafieux de Las Vegas, Winter accepte l'impensable : s'infiltrer au Golden Cage, repaire de l'Outfit de Chicago, en se faisant passer pour une barmaid. L'objectif est simple : aider son ex et peut-être enfin obtenir des réponses. Mais une fois sur place, la frontière entre sa mission et ses sentiments s'efface dangereusement. Et si Winter pense pouvoir sauver Raphaël, elle pourrait tout aussi bien le détruire... Welcome to dangerous Las Vegas.