Une bourgade en apparence paisible. Un mystère à élucider. Minato et sa soeur Akira viennent d'emménager avec leur mère dans la petite ville de Toka. Il apparaît vite que cette bourgade tranquille respire le mystère... Dès son premier jour au lycée, Minato voit des ombres en forme de mains gigantesques envahir la salle de classe... et pourtant, personne ne réagit ! Kei et Ito, les nouvelles amies d'Akira, se montrent rassurantes : Minato n'est pas la seule personne à être témoin d'apparitions. Les phénomènes étranges sont si fréquents que la population ne s'en étonne même plus. Les chats disparaissent en nombre, des silhouettes furtives courent dans les rues... Il est même conseillé aux habitants de rentrer avant la nuit, officiellement à cause d'attaques de sangliers. Mais le bois qui trône au milieu de Toka n'abriterait-il pas plus que des animaux sauvages ? Shima Shinya, autrice primée de l'étonnant polar Lost Lad London, offre un regard neuf sur l'extraordinaire à travers des personnages d'une rare diversité. A mi-chemin entre Stranger Things et Les Goonies, Glitch ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu !