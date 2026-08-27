Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Glitch

Shima Shinya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une bourgade en apparence paisible. Un mystère à élucider. Minato et sa soeur Akira viennent d'emménager avec leur mère dans la petite ville de Toka. Il apparaît vite que cette bourgade tranquille respire le mystère... Dès son premier jour au lycée, Minato voit des ombres en forme de mains gigantesques envahir la salle de classe... et pourtant, personne ne réagit ! Kei et Ito, les nouvelles amies d'Akira, se montrent rassurantes : Minato n'est pas la seule personne à être témoin d'apparitions. Les phénomènes étranges sont si fréquents que la population ne s'en étonne même plus. Les chats disparaissent en nombre, des silhouettes furtives courent dans les rues... Il est même conseillé aux habitants de rentrer avant la nuit, officiellement à cause d'attaques de sangliers. Mais le bois qui trône au milieu de Toka n'abriterait-il pas plus que des animaux sauvages ? Shima Shinya, autrice primée de l'étonnant polar Lost Lad London, offre un regard neuf sur l'extraordinaire à travers des personnages d'une rare diversité. A mi-chemin entre Stranger Things et Les Goonies, Glitch ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu !

Par Shima Shinya
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Shima Shinya

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Glitch par Shima Shinya

Commenter ce livre

 

Glitch

Shima Shinya trad. Jean-Benoît Sylvestre, Jean-Benoît Sylvestre

Paru le 27/08/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032723678
9791032723678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.