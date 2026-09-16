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#Imaginaire

Guerre

Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano

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La guerre éclate dans le pays où vivent Kat et sa famille. Du jour au lendemain, la ville est occupée par les opposants. Kat, une adolescente de 14 ans passionnée de graffiti, voit sa vie bouleversée lorsque son père est arrêté sans motif par les forces d'occupation. Refusant de fuir avec sa mère et sa soeur, elle décide de rester clandestinement dans la ville en guerre pour tenter de le sauver. En parallèle, le récit suit Adam, un jeune soldat enrôlé de force, qui peine à comprendre le sens de la guerre qu'on lui impose. Un récit puissant et bouleversant qui explore le courage, la peur et l'humanité au coeur du chaos. Signé par Eoin Colfer et l'équipe acclamée derrière Migrant, Climat et Artemis Fowl.

Par Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano
Chez Hachette

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Auteur

Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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Guerre

Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano

Paru le 16/09/2026

144 pages

Hachette

19,99 €

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Scannez le code barre 9782017265702
9782017265702
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