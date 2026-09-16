Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le Panthéon

Thomas Rivière, S. Mika

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand Jacob Montsouris est enlevé par le mystérieux Panthéon, une organisation secrète aux desseins obscurs, son épouse Louise refuse de rester sans agir. Déterminée à le retrouver avant qu'il ne soit trop tard, elle se lance dans une enquête aussi dangereuse qu'effrénée. Pour mener cette course contre la montre, elle s'allie à Jeanne Batignolles, une jeune aventurière aussi séduisante qu'imprévisible. Ensemble, les deux héroïnes, aidées par leurs alliés, vont traverser un Paris tentaculaire et magnifié, entre ruelles pavées, machines à vapeur, zeppelins et poursuites à toute vitesse. A chaque coin de rue, le danger guette... et derrière chaque indice semble se cacher un secret plus grand encore. Mais qui se cache donc derrière cette organisation secrète ?

Par Thomas Rivière, S. Mika
Chez Hachette

|

Auteur

Thomas Rivière, S. Mika

Editeur

Hachette

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Panthéon par Thomas Rivière, S. Mika

Commenter ce livre

 

Le Panthéon

Thomas Rivière, S. Mika

Paru le 16/09/2026

56 pages

Hachette

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017265672
9782017265672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.