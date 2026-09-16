Le Panthéon

Quand Jacob Montsouris est enlevé par le mystérieux Panthéon, une organisation secrète aux desseins obscurs, son épouse Louise refuse de rester sans agir. Déterminée à le retrouver avant qu'il ne soit trop tard, elle se lance dans une enquête aussi dangereuse qu'effrénée. Pour mener cette course contre la montre, elle s'allie à Jeanne Batignolles, une jeune aventurière aussi séduisante qu'imprévisible. Ensemble, les deux héroïnes, aidées par leurs alliés, vont traverser un Paris tentaculaire et magnifié, entre ruelles pavées, machines à vapeur, zeppelins et poursuites à toute vitesse. A chaque coin de rue, le danger guette... et derrière chaque indice semble se cacher un secret plus grand encore. Mais qui se cache donc derrière cette organisation secrète ?