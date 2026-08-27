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Réflexions crip

Charlotte Puiseux

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Malgré des évolutions récentes, la vision du handicap en France reste encore très attachée au modèle médical, à une déficience qu'il s'agirait de corriger, en opposition à la vision anglo-saxonne du handicap portée par les disability studies comme produit de l'environnement. Dans ce contexte, la question du corps et de sa perception sociale se pose inévitablement. Comment appréhender ce corps différent, altération d'un corps valide prétendument parfait ? Comment vivre la stigmatisation et le rejet qui en découlent ? Autant de questions qui résonnent avec le queer et les discriminations dont il fait l'objet, qui ont inspiré le militantisme crip pour retourner le stigmate et s'affranchir de la binarité handicap/validité. Il reste désormais au queer à faire le chemin inverse et à considérer le crip comme source de renouveau pour une réelle prise en compte du handicap dans son propre activisme. Fruit de dix années de recherche, ce nouvel ouvrage de Charlotte Puiseux montre combien militantismes queer et crip peuvent s'enrichir l'un l'autre et quelles nouvelles pistes restent à explorer.

Par Charlotte Puiseux
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Charlotte Puiseux

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

sociologie du genre

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Réflexions crip

Charlotte Puiseux

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Le Cavalier Bleu

20,00 €

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