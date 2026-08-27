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Anatomie politique des Outre-mer

Fred Constant

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Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Guyane, Guadeloupe... la France traverse une nouvelle séquence de turbulences avec ses territoires transocéaniques. Ceux-ci semblent en effet parvenus à la fin d'un cycle politique, marqué par la remise en cause de leur statut administratif et de leur modèle de développement. De nouveaux liens sont à construire entre la République française et ces territoires, qui nécessitent de s'affranchir des cadres hérités du passé. Les sciences sociales peuvent apporter une contribution notable pour une meilleure connaissance des sociétés concernées. C'est l'ambition de cet ouvrage qui réunit parmi les meilleurs spécialistes français et étrangers par territoire et question transversale. Privilégiant l'analyse intersectionnelle, il permet d'appréhender la contestation périphérique de l'Etat en même temps que les insuffisances de la gouvernance locale, pour un débat public éclairé, hors des dogmes et des passions. Contributeurs·trices : Sémir Al Wardi, Yann Bérard, Peter Clegg, Carine David, Thibaut Joltreau, Clémentine Lehuger, Sébastien Mathouraparsad, William Miles, Pierre Odin, Gert Oostindie, Nicolas Roinsard, Christiane Rafidinarivo, Aaron G. Ramós, Anthony Tutugoro, Wouter Veenendaal et Jacques Ziller

Par Fred Constant
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Fred Constant

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Sociologie politique

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Anatomie politique des Outre-mer

Fred Constant

Paru le 27/08/2026

294 pages

Editions Le Cavalier Bleu

25,00 €

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Scannez le code barre 9791031808673
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