Figure(s) de l'économie

L'économie est une science aride, souvent présentée au travers de graphiques et autres équations abscons. Elle est pourtant éminemment humaine, incarnée par des hommes et des femmes qui l'ont conceptualisée avec des finalités parfois opposées selon les lieux et les époques. Leurs modèles, comme autant de visions du monde et de leurs contemporains, se sont enrichis, infléchis, au contact des penseurs antérieurs et ont influencé les suivants, chacun dans un contexte singulier. De Thomas d'Aquin à Joseph Stiglitz, de François Quesnay à Naomi Klein, en passant par Raúl Prebisch, Léon Walras ou Elinor Ostrom, Laila Porras et Assen Slim nous invitent à (re)découvrir ces penseurs qui, depuis des millénaires, décryptent et formalisent ces rapports de puissance et de domination qui forment l'économie.