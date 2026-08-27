Entrer en forêt

Un récit littéraire, scientifique et puissant, par Francis Martin, biologiste d'excellence et spécialiste de la science des sols. Une observation contemplative d'une hêtraie ancienne au fil des saisons. Le carnet de voyage d'un naturaliste dans une forêt du plateau lorrain. Francis Martin, biologiste à l'INRAE, partage à la fois ses connaissances sur les interactions entre les racines des arbres et les champignons sous terre. Son émerveillement pour la beauté des arbres. Et son inquiétude de scientifique engagé, comme un appel à se reconnecter à cette forêt, dont nous dépendons pour vivre.