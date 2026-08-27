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#Essais

Entrer en forêt

Francis Martin

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Un récit littéraire, scientifique et puissant, par Francis Martin, biologiste d'excellence et spécialiste de la science des sols. Une observation contemplative d'une hêtraie ancienne au fil des saisons. Le carnet de voyage d'un naturaliste dans une forêt du plateau lorrain. Francis Martin, biologiste à l'INRAE, partage à la fois ses connaissances sur les interactions entre les racines des arbres et les champignons sous terre. Son émerveillement pour la beauté des arbres. Et son inquiétude de scientifique engagé, comme un appel à se reconnecter à cette forêt, dont nous dépendons pour vivre.

Par Francis Martin
Chez Editions Tana

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Auteur

Francis Martin

Editeur

Editions Tana

Genre

Biodiversité, nature

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Entrer en forêt

Francis Martin

Paru le 27/08/2026

304 pages

Editions Tana

18,90 €

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Scannez le code barre 9791030105285
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