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Ma Méthode zéro dettes

Samantha Hadj

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"Ce livre, c'est l'histoire de millions de personnes chaque jour". Les facilités de paiement, les crédits en tous genres, les débits différés... Tout nous incite à consommer, que l'on en ait les moyens ou non. Un accident de la vie, des revenus qui diminuent et tout peut basculer du jour au lendemain. Le manque d'éducation financière, associé au tabou sur les questions d'argent, constitue un cocktail idéal pour entrer petit à petit dans la spirale de l'endettement. Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est l'expérience de Samantha Hadj qui, à l'âge de 36 ans et après avoir passé 18 années de sa vie d'adulte endettée, décide de se désendetter seule. Elle crée et applique une méthode redoutablement efficace qui lui permet de se désendetter de 18 000 ? en à peine 1 an et demi. Depuis, sa mission est d'aider celles et ceux qui veulent sortir de l'endettement, contrôler leur argent, réussir à épargner et atteindre la stabilité financière. Des milliers de personnes ont appliqué sa méthode et se sont désendettées. Grâce à Ma méthode zéro dettes, apprenez comment : - Vous désendetter rapidement étape par étape ; - Constituer enfin une épargne solide ; - Vous stabiliser durablement ; - Préparer sereinement vos projets et votre avenir financier ; - Dépasser vos croyances limitantes et vous libérer des idées reçues en matière d'argent. Vous aurez toutes les clés pour avancer à votre rythme, quelle que soit votre situation financière actuelle ! SAMANTHA HADJ est experte en désendettement et éducation financière depuis 2017. Chaque jour, elle accompagne des milliers de personnes à reprendre le contrôle de leurs finances et atteindre leurs objectifs financiers. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle partage également son expertise sur son site : www. madettox. com (Lien -> https : //www. madettox. com)

Par Samantha Hadj
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Samantha Hadj

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Gestion de patrimoine

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Ma Méthode zéro dettes

Samantha Hadj

Paru le 27/08/2026

256 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

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