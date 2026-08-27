Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mère-fille, quand le lien est trop fort

Sarah Lopez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après une grossesse joyeuse, Sarah vit intensément sa maternité. Inséparables, soudées par un lien si fort et indescriptible, sa fille devient alors le centre de son quotidien. Sarah aime ce lien, cette histoire qu'elles écrivent à deux, mais malgré tout, elle s'interroge : est-ce vraiment sain ? Ne faudrait-il pas adopter une certaine distance ? Ne pas trop la couver ? Comment remettre sa vie de femme et sa vie de couple au coeur du quotidien ? A travers cet ouvrage, Sarah nous livre un texte à la fois intime et universel qui aborde sans filtre la maternité et ce dilemme qu'est d'aimer, d'éduquer et d'accompagner son enfant sans jamais s'oublier en tant que femme, et trouver l'équilibre nécessaire pour s'accomplir. Sarah Lopez est une influenceuse qui rassemble une communauté de près de deux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a participé à plusieurs émissions de téléréalité et s'engage activement dans la lutte contre les violences psychologiques à travers la plateforme " A toi la parole ".

Par Sarah Lopez
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Sarah Lopez

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mère-fille, quand le lien est trop fort par Sarah Lopez

Commenter ce livre

 

Mère-fille, quand le lien est trop fort

Sarah Lopez

Paru le 03/12/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536541
9791028536541
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.