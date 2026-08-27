Mère-fille, quand le lien est trop fort

Après une grossesse joyeuse, Sarah vit intensément sa maternité. Inséparables, soudées par un lien si fort et indescriptible, sa fille devient alors le centre de son quotidien. Sarah aime ce lien, cette histoire qu'elles écrivent à deux, mais malgré tout, elle s'interroge : est-ce vraiment sain ? Ne faudrait-il pas adopter une certaine distance ? Ne pas trop la couver ? Comment remettre sa vie de femme et sa vie de couple au coeur du quotidien ? A travers cet ouvrage, Sarah nous livre un texte à la fois intime et universel qui aborde sans filtre la maternité et ce dilemme qu'est d'aimer, d'éduquer et d'accompagner son enfant sans jamais s'oublier en tant que femme, et trouver l'équilibre nécessaire pour s'accomplir. Sarah Lopez est une influenceuse qui rassemble une communauté de près de deux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a participé à plusieurs émissions de téléréalité et s'engage activement dans la lutte contre les violences psychologiques à travers la plateforme " A toi la parole ".