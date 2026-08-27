L’entreprise en maraichage méditérranéen

Guide d'installation et de développement d'entreprise maraichère en contexte méditerranéen. Il propose une approche historique et du contexte de la filière dans le Sud de la France. Il expose les bases théoriques et pratiques du maraichage, apportant une vue d'ensemble des techniques culturales diversifiées dans un cadre agronomique. Il présente les principales cultures, organisées par famille botanique et sous forme de fiches techniques illustrées, de la mise en place à la commercialisation