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#Comics

La Vision & la Sorcière Rouge

Steve Orlando, Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni

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Partout dans le monde, de mystérieuses portes s'ouvrent, attirant ceux qui cherchent un miracle ou tentent de retrouver un être cher. Quand la Vision est mortellement blessé en enquêtant sur ces portails, la Sorcière Rouge lui sauve la vie... avec des conséquences inattendues ! Steve Orlando continue de raconter les aventures de la populaire héroïne à travers plusieurs séries. A l'instar de l'album sorti plus tôt cette année, où la Sorcière Rouge partageait la vedette avec Vif-Argent, ce volume met en avant la mini-série Vision & Scarlet Witch.

Par Steve Orlando, Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni
Chez Panini France

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Auteur

Steve Orlando, Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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La Vision & la Sorcière Rouge

Steve Orlando, Lorenzo Tammetta, Jacopo Camagni

Paru le 16/09/2026

128 pages

Panini France

20,99 €

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