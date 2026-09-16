La Vision & la Sorcière Rouge

Partout dans le monde, de mystérieuses portes s'ouvrent, attirant ceux qui cherchent un miracle ou tentent de retrouver un être cher. Quand la Vision est mortellement blessé en enquêtant sur ces portails, la Sorcière Rouge lui sauve la vie... avec des conséquences inattendues ! Steve Orlando continue de raconter les aventures de la populaire héroïne à travers plusieurs séries. A l'instar de l'album sorti plus tôt cette année, où la Sorcière Rouge partageait la vedette avec Vif-Argent, ce volume met en avant la mini-série Vision & Scarlet Witch.