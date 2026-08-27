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#Essais

Padre

Frédéric Pons, Yannick Lallemand

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"La joie de l'âme est dans l'action". Cette phrase du maréchal Lyautey résume bien le père Lallemand, tant soldat, prêtre et homme sont intimement mêlés. Une personnalité hors du commun qui a consacré sa vie à ses frères d'armes. Né en 1937 dans une famille de tradition militaire, Yannick Lallemand entre au séminaire à 19 ans. Naturellement, il choisit d'exercer sa vocation au sein de l'armée. L'aumônier sera aussi parachutiste, chasseur alpin, légionnaire puis missionnaire. Il connaît les terrains de guerre au Zaïre, au Tchad puis au Liban où il fut marqué par la tragédie de l'attentat du Drakkar. Très aimé des soldats, la Légion étrangère fut la grande affaire de sa vie : "Certains disent qu'ils "iraient en enfer avec moi". Je préfère, de très loin, les emmener au ciel".

Par Frédéric Pons, Yannick Lallemand
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Frédéric Pons, Yannick Lallemand

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Témoins

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Padre

Frédéric Pons, Yannick Lallemand

Paru le 27/08/2026

288 pages

Editions Tallandier

9,50 €

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