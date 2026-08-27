"La joie de l'âme est dans l'action". Cette phrase du maréchal Lyautey résume bien le père Lallemand, tant soldat, prêtre et homme sont intimement mêlés. Une personnalité hors du commun qui a consacré sa vie à ses frères d'armes. Né en 1937 dans une famille de tradition militaire, Yannick Lallemand entre au séminaire à 19 ans. Naturellement, il choisit d'exercer sa vocation au sein de l'armée. L'aumônier sera aussi parachutiste, chasseur alpin, légionnaire puis missionnaire. Il connaît les terrains de guerre au Zaïre, au Tchad puis au Liban où il fut marqué par la tragédie de l'attentat du Drakkar. Très aimé des soldats, la Légion étrangère fut la grande affaire de sa vie : "Certains disent qu'ils "iraient en enfer avec moi". Je préfère, de très loin, les emmener au ciel".