Unus l'Intouchable attaque ! Comment Luke Cage et Iron Fist peuvent-ils affronter un adversaire qu'ils ne peuvent atteindre ? Le duo doit également escorter le mafieux Hammerhead jusqu'à une prison de haute sécurité, déjouer les plans de Chemistro et affronter Whirlwind. Avec une visite de la Vision et de la Sorcière Rouge ! Kurt Busiek, l'auteur apprécié de Marvels, Avengers et Untold Tales of Spider-Man, reprend les rênes des Héros à Louer ! On savoure ici ses premiers pas dans l'univers Marvel, d'autant que tous les épisodes réunis dans ce volume sont inédits.