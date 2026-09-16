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#Comics

1983

Kurt Busiek, Steven Grant

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Unus l'Intouchable attaque ! Comment Luke Cage et Iron Fist peuvent-ils affronter un adversaire qu'ils ne peuvent atteindre ? Le duo doit également escorter le mafieux Hammerhead jusqu'à une prison de haute sécurité, déjouer les plans de Chemistro et affronter Whirlwind. Avec une visite de la Vision et de la Sorcière Rouge ! Kurt Busiek, l'auteur apprécié de Marvels, Avengers et Untold Tales of Spider-Man, reprend les rênes des Héros à Louer ! On savoure ici ses premiers pas dans l'univers Marvel, d'autant que tous les épisodes réunis dans ce volume sont inédits.

Par Kurt Busiek, Steven Grant
Chez Panini France

|

Auteur

Kurt Busiek, Steven Grant

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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1983

Kurt Busiek, Steven Grant

Paru le 16/09/2026

280 pages

Panini France

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039148733
9791039148733
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