Les Trois Petits Cochons prennent vie dans un livre cartonné interactif à rabats, pensé pour les enfants dès 4 ans. Chaque double page invite à soulever fenêtres et cachettes pour suivre l'histoire de manière active : construire les maisons, comparer les matériaux, anticiper les actions du loup et découvrir des surprises cachées. Ici, le plaisir de lecture se mêle à une dimension "logique" très forte : séquences, cause/conséquence, observation et petites prédictions ("Que va-t-il se passer ensuite ? "). Les textes courts et rythmés rendent la narration très fluide, tandis que les illustrations colorées et pleines d'humour de Gemma Román donnent une énergie joyeuse au récit. Un livre idéal pour développer motricité fine, attention, vocabulaire et premiers réflexes de raisonnement, en lisant et en jouant.