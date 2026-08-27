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#Album jeunesse

Les Trois Petits Cochons

Gemma Román

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Les Trois Petits Cochons prennent vie dans un livre cartonné interactif à rabats, pensé pour les enfants dès 4 ans. Chaque double page invite à soulever fenêtres et cachettes pour suivre l'histoire de manière active : construire les maisons, comparer les matériaux, anticiper les actions du loup et découvrir des surprises cachées. Ici, le plaisir de lecture se mêle à une dimension "logique" très forte : séquences, cause/conséquence, observation et petites prédictions ("Que va-t-il se passer ensuite ? "). Les textes courts et rythmés rendent la narration très fluide, tandis que les illustrations colorées et pleines d'humour de Gemma Román donnent une énergie joyeuse au récit. Un livre idéal pour développer motricité fine, attention, vocabulaire et premiers réflexes de raisonnement, en lisant et en jouant.

Par Gemma Román
Chez White Star

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Auteur

Gemma Román

Editeur

White Star

Genre

Tout-carton

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Les Trois Petits Cochons

Gemma Román

Paru le 24/09/2026

20 pages

White Star

14,90 €

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Scannez le code barre 9788832917154
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