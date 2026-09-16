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Marvel Knights : The world to come - Edition

Christopher Priest

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T'Challa, la Panthère Noire, est mort ? Sa disparition a d'importantes répercussions dans l'univers Marvel, car le Wakanda abrite la technologie la plus avancée au monde, un métal précieux et bien d'autres secrets. Mais une première question se pose : qui héritera du trône du Wakanda ? A n'en pas douter, le label Marvel Knights confié en 1998 à Joe Quesada a marqué l'avènement d'une véritable renaissance pour la Maison des Idées. Les héros "urbains" sont une fois de plus confiés au très rare Quesada (Daredevil : Sous l'aile du diable), qui illustre ici un scénario de Christopher Priest, auteur d'un run mémorable de la série Black Panther sous le même label. Et cette mini-série n'est que le début, d'autres projets Marvel Knights arrivent très vite !

Par Christopher Priest
Chez Panini France

|

Auteur

Christopher Priest

Editeur

Panini France

Genre

Divers

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Marvel Knights : The world to come - Edition

Christopher Priest

Paru le 18/11/2026

Panini France

24,00 €

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Scannez le code barre 9791039144445
9791039144445
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