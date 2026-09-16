Cuisiner, c'est raconter

Pourquoi mangeons-nous ce que nous mangeons ? Et que racontent nos cuisines, nos assiettes et nos rituels de table sur nos identités, nos imaginaires et nos sociétés ? Pour Pierre-Noël Denieuil, le fait culinaire s'apparente à un "palimpseste" : manger et cuisiner ne sont pas des actes anodins ni isolés. Chaque geste de table et de cuisine porte en lui une histoire, une mémoire collective, dont nous n'avons pas toujours conscience. L'auteur redonne un sens à nos pratiques alimentaires et culinaires à travers toutes les thématiques de notre quotidien : histoire, sociologie, religion, symbolique, diététique, sexualité. Il met en lumière aussi bien la grande Histoire que notre vie quotidienne, en mêlant à sa réflexion ses propres expériences, son rapport intime à la nourriture et l'histoire familiale qui l'accompagne. Ce livre offre une lecture nouvelle du fait culinaire, qui ne se limite pas à "de simples gestes physiologiques, nutritifs ou sanitaires" .