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Saint Louis, saint Martin, sainte Jeanne d'Arc en BD

Anonyme, Bayard Jeunesse

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Au IVe siècle, Martin est le fils d'un militaire de l'armée romaine. Mais ayant rencontré des chrétiens en Gaule, il quitte l'armée et consacre sa vie à l'annonce de l'Evangile. Au XVe siècle, Jeanne est une jeune paysanne de Lorraine. Appelée par Dieu à sauver le royaume, elle rejoint le dauphin Charles et consacre sa vie à accomplir sa mission. Au XIIIe siècle, Louis est le fils du roi de France et grandit au sein de la cour royale. Profondément marqué par sa foi, il gouverne avec justice et consacre sa vie au service des pauvres et à la défense de l'Evangile.

Par Anonyme, Bayard Jeunesse
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Anonyme, Bayard Jeunesse

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

BD religieuses

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Saint Louis, saint Martin, sainte Jeanne d'Arc en BD

Anonyme, Bayard Jeunesse

Paru le 16/09/2026

48 pages

Bayard jeunesse

11,90 €

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