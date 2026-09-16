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#Album jeunesse

La peur du jour

Thierry Manès, Tristan Koëgel

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Une nuit pleine d'aventures avec Mino Youpi ! Ce soir, Mino, la petite chauve souris pleine d'énergie, dort chez son Papy Diego. Avec lui, on peut virevolter et jouer toute la nuit ! Mais dès que le soleil se lève, tout change, il y a des bruits bizarres et des animaux étranges. Mino est convaincu qu'il ne remettra plus jamais une aile dehors, mais son meilleur copain Jean-Luc est là pour lui donner tort ! Un héros aussi turbulent qu'attachant Comme beaucoup d'enfants, Mino a toujours la bougeotte. C'est aussi adorable que fatiguant pour ceux qui l'entourent. Avec son imagination débordante et son goût pour les déguisements, ce petit héros enchantera les jeunes lecteurs qui n'auront aucun mal à s'y identifier. Un album pétillant et décalé Cet album au style oral vif et léger et aux illustrations espiègles aborde avec humour la peur du noir et la relation tendre entre un enfant et son grand-parent. Un livre idéal pour une lecture du soir, pour rire ensemble et apprivoiser doucement ses petites peurs.

Par Thierry Manès, Tristan Koëgel
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Thierry Manès, Tristan Koëgel

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

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La peur du jour

Thierry Manès, Tristan Koëgel

Paru le 16/09/2026

32 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

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Scannez le code barre 9791036381966
9791036381966
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