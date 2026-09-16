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#Roman francophone

Raison et Sentiments

Jane Austen

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Injustement privées de leur héritage, les soeurs Dashwood s'installent dans le comté du Devon. Quand la douce et réservée Elinor dissimule ses émois, la fougueuse Marianne se jette à coeur perdu dans la passion. Dans l'Angleterre corsetée du XIXe siècle, elles rêvent d'un amour sincère. Entre secrets, trahisons et mariages arrangés, le chemin vers le bonheur sera pourtant semé d'embûches. Les sentiments l'emporteront-ils finalement sur la raison ? Le premier roman de Jane Austen, dans lequel se révèle sa plume drôle et incisive. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Mme Isabelle de Montolieu Traduction révisée Texte intégral A propos de l'autrice Jane Austen (1775-1817) est une romancière et femme de lettres anglaise. Elle est une des écrivaines anglaises les plus lues et appréciées grâce à son réalisme et à sa critique sociale teintée d'humour. "Jane Austen a exploré avec subtilité le point de vue des femmes, d'une manière tellement moderne en son temps qu'on l'apprécie encore aujourd'hui". Le Monde

Par Jane Austen
Chez HarperCollins France

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Auteur

Jane Austen

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Raison et Sentiments

Jane Austen

Paru le 16/09/2026

496 pages

HarperCollins France

6,90 €

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