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La Puissance du récit de vie

Florie Fonterme, Tiphaine Le Marois

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Vos histoires comptent. Et il est temps de les transmettre ! Vous avez toujours eu du mal à parler de vous ? Vous pensez que votre vécu ne vaut pas la peine d'être raconté ? C'est le cas de beaucoup d'entre nous ! Mais chacun détient une histoire unique, une somme d'expériences qui, formulées, peuvent avoir un impact insoupçonné. Depuis des années, Florie Fonterme et Tiphaine Le Marois accompagnent des personnes en recueillant leurs histoires. Dans ce livre, elles mettent en commun leur expertise pour vous révéler le pouvoir thérapeutique du récit de vie. Ecriture, podcast, chant, humour, théâtre... Autant de moyens de se raconter et, ce faisant, mieux s'écouter. En alliant témoignages inspirants, théorie et exercices pratiques, cet ouvrage vous invite à découvrir la forme du récit qui vous correspond et à mesurer, enfin, la puissance de votre propre histoire.

Par Florie Fonterme, Tiphaine Le Marois
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Florie Fonterme, Tiphaine Le Marois

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Réussite personnelle

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La Puissance du récit de vie

Florie Fonterme, Tiphaine Le Marois

Paru le 27/08/2026

176 pages

Editions Jouvence

14,95 €

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Scannez le code barre 9782889841202
9782889841202
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