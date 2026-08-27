La Puissance du récit de vie

Vos histoires comptent. Et il est temps de les transmettre ! Vous avez toujours eu du mal à parler de vous ? Vous pensez que votre vécu ne vaut pas la peine d'être raconté ? C'est le cas de beaucoup d'entre nous ! Mais chacun détient une histoire unique, une somme d'expériences qui, formulées, peuvent avoir un impact insoupçonné. Depuis des années, Florie Fonterme et Tiphaine Le Marois accompagnent des personnes en recueillant leurs histoires. Dans ce livre, elles mettent en commun leur expertise pour vous révéler le pouvoir thérapeutique du récit de vie. Ecriture, podcast, chant, humour, théâtre... Autant de moyens de se raconter et, ce faisant, mieux s'écouter. En alliant témoignages inspirants, théorie et exercices pratiques, cet ouvrage vous invite à découvrir la forme du récit qui vous correspond et à mesurer, enfin, la puissance de votre propre histoire.