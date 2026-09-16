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#Polar

Ce qu'il restera de nous

Mindy Hayes

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C'est quand tout semble perdu que l'amour apparaît. Plic, ploc. Plic, ploc. Une ampoule qui grésille. Des murs en béton. Deux inconnus qui se réveillent dans une cave sombre. Maeve et Ledger ne se rappellent absolument pas comment ils sont arrivés là. Le temps s'étire, l'air manque, et les questions s'accumulent : pourquoi eux ? Qu'ont-ils en commun ? Et surtout... que leur veut cet homme qui les observe dans l'ombre ? Le Marionnettiste ne leur laisse aucun répit. Il les oblige à se plier à des jeux malsains et maltraite leur corps et leur âme. Face à leur avenir incertain, Maeve et Ledger n'ont qu'une seule option : survivre. Dans cette nuit sans fin, l'étincelle d'amour qui naît entre eux pourrait bien être la seule lueur d'espoir qui les empêche de sombrer dans la folie. Tropes : #slow burn ; #proximité forcée. Niveau d'intensité : 1/4 Présence de trigger warnings. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par LEA TOZZI. "Je referme ce livre avec le souffle court. Ce n'est pas une simple romance, ni même un thriller psychologique : c'est une plongée dans la peur, la douleur et la complexité du lien humain quand tout s'effondre". @audrey_bouquine A propos de l'autrice Mindy Hayes sait charmer ses lecteurs par sa plume captivante qui mêle émotions puissantes et suspense haletant. Ce qu'il restera de nous est son premier roman aux Editions &H.

Par Mindy Hayes
Chez HarperCollins France

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Auteur

Mindy Hayes

Editeur

HarperCollins France

Genre

Suspense romantique

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Ce qu'il restera de nous

Mindy Hayes

Paru le 16/09/2026

416 pages

HarperCollins France

8,50 €

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