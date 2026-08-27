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Renaître de l'addiction

Julien Levy, Daniel Anner

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Un récit inspirant et profondément émouvant Tombé dans la toxicomanie à l'âge de treize ans, Daniel a frôlé la mort dans les abysses de la drogue et de l'alcool, avant de reconstruire sa vie grâce à une série de révélations spirituelles, thérapeutiques et communautaires. Pendant longtemps, sa consommation était un appel au secours, une tentative désespérée de se sentir vivant dans un monde qui le rejetait. Jusqu'à ce que quelqu'un entende cet appel. A vingt ans, en Californie, un thérapeute le " voit " enfin et lui ouvre la porte de la reconstruction. Il guérit en se reliant aux autres, en habitant son corps et en revisitant son passé sans complaisance. Pour finalement accompagner l'humain, dans une mission de guérison et de transmission. Ce récit d'une grande beauté ne raconte pas seulement une victoire sur l'addiction, il montre comment chacun peut transformer sa douleur et trouver en soi une force de résilience insoupçonnée.

Par Julien Levy, Daniel Anner
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Julien Levy, Daniel Anner

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Témoignages

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Renaître de l'addiction

Julien Levy, Daniel Anner

Paru le 27/08/2026

208 pages

Editions Jouvence

16,95 €

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Scannez le code barre 9782889841196
9782889841196
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