Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman graphique

Femmes guerrières

Justine Defrance

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La violence, le combat, la lutte, la révolte : autant d'attributs que l'Histoire, les arts et la littérature associent bien souvent aux hommes. Et pourtant... Cheffes de guerre, figures de la résistance ou combattantes de l'ombre : les femmes ont, elles aussi, pris les armes pour défendre leurs convictions. A travers 25 portraits de femmes guerrières, découvrez des destins incroyables et un courage hors du commun ! De Myorin à Lucie Aubrac, en passant par Nanny ou Marie Marvingt, les parcours de ces femmes de toutes les époques et du monde entier racontent une autre Histoire, volontairement invisibilisée. Un roman graphique engagé qui redonne leur juste place à celles qui ont été effacées. Après l'obtention d'un Master recherche en histoire médiévale et du CAPES, Justine Defrance a enseigné l'histoire-géographie plusieurs années avant de se reconvertir. L'histoire reste cependant toujours une passion et elle continue de la vulgariser sur sa chaîne YouTube La Prof. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont La vie quotidienne au Moyen Age et Les Précurseuses (Nouveau Monde). @LaProf Diplômée en direction artistique, Marie-Lou Lesage est illustratrice et autrice de bandes dessinées. Sa première bande dessinée, Les p'tites meufs a connu un grand succès. Depuis, elle a collaboré à plusieurs projets en tant qu'illustratrice, notamment Petite fille deviendra grand, aux éditions Leduc. Elle partage ses petits bouts de vie illustrés et ses réflexions sous forme de BD sur son compte Instagram. @les_ptites_meufs

Par Justine Defrance
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Justine Defrance

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Femmes guerrières par Justine Defrance

Commenter ce livre

 

Femmes guerrières

Justine Defrance

Paru le 16/09/2026

128 pages

Leduc.s éditions

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538569
9791028538569
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.