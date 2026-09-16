La violence, le combat, la lutte, la révolte : autant d'attributs que l'Histoire, les arts et la littérature associent bien souvent aux hommes. Et pourtant... Cheffes de guerre, figures de la résistance ou combattantes de l'ombre : les femmes ont, elles aussi, pris les armes pour défendre leurs convictions. A travers 25 portraits de femmes guerrières, découvrez des destins incroyables et un courage hors du commun ! De Myorin à Lucie Aubrac, en passant par Nanny ou Marie Marvingt, les parcours de ces femmes de toutes les époques et du monde entier racontent une autre Histoire, volontairement invisibilisée. Un roman graphique engagé qui redonne leur juste place à celles qui ont été effacées. Après l'obtention d'un Master recherche en histoire médiévale et du CAPES, Justine Defrance a enseigné l'histoire-géographie plusieurs années avant de se reconvertir. L'histoire reste cependant toujours une passion et elle continue de la vulgariser sur sa chaîne YouTube La Prof. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont La vie quotidienne au Moyen Age et Les Précurseuses (Nouveau Monde). @LaProf Diplômée en direction artistique, Marie-Lou Lesage est illustratrice et autrice de bandes dessinées. Sa première bande dessinée, Les p'tites meufs a connu un grand succès. Depuis, elle a collaboré à plusieurs projets en tant qu'illustratrice, notamment Petite fille deviendra grand, aux éditions Leduc. Elle partage ses petits bouts de vie illustrés et ses réflexions sous forme de BD sur son compte Instagram. @les_ptites_meufs