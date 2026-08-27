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#Essais

Les pilleurs de Babel

RF Monté

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Ce livre n'est pas une grammaire poussiéreuse - ; c'est un récit d'aventure. Il retrace l'évolution de la langue française sur 8 000 ans, depuis ses racines indo-européennes les plus lointaines jusqu'aux influences numériques et urbaines d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une langue qui s'est construite par l'exil, la conquête et l'accueil. Des steppes indo-européennes jusqu'aux smartphones d'aujourd'hui. Pourquoi dit-on "miel' ? D'où vient "saumon' ? Qui nous a donné "banqueroute' ? Des guerres des Francs aux emprunts arabes de l'Andalousie, de la Renaissance italienne aux argots contemporains, chaque chapitre est une étape décisive dans la vie de notre langue. Nourri de cartes et d'anecdotes savoureuses, enrichi par la "linguistique du quotidien' qui a fait le succès de la chaîne YouTube Linguisticae, ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre d'où viennent les mots qu'ils prononcent chaque jour, et ce qu'ils révèlent de notre histoire commune.

Par RF Monté
Chez Slatkine et Cie

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Auteur

RF Monté

Editeur

Slatkine et Cie

Genre

Linguistique

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Les pilleurs de Babel

RF Monté

Paru le 10/09/2026

Slatkine et Cie

19,90 €

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Scannez le code barre 9782889443505
9782889443505
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