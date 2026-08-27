Révolution sexuelle : promesses tenues?

Les architectes de la révolution sexuelle ont conquis l'imaginaire populaire en rassemblant des idéologies radicalement nouvelles, souvent complexes et difficiles à comprendre, pour en faire un "récit" qui fait appel aux instincts moraux de l'être humain. Si, en tant que chrétiens, nous pensons avoir encore une bonne nouvelle à apporter dans le domaine de l'éthique sexuelle, il nous faut donc comprendre ce qui a mal tourné, tant dans notre compréhension et notre application des enseignements bibliques que dans la manière dont nous avons présenté notre point de vue aux non-croyants. Ensuite, nous devons proposer un meilleur récit, un récit qui donne envie et qui soit ancré dans l'Ecriture. C'est pour nous aider à transmettre ce meilleur récit à ceux qui nous entourent que Glynn Harrison nous livre cette étude fouillée et richement documentée. Points forts : + un sujet sensible très actuel, abordé avec beaucoup de pédagogie + une analyse profonde et pertinente par un auteur expérimenté + une ressource utile pour dialoguer avec les non-chrétiens Thèmes : la révolution sexuelle et son idéologie les conséquences de la révolution sexuelle la sexualité et l'Eglise l'identité l'épanouissement la vision de Dieu pour l'être humain