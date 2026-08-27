Sous le sol - Dans les profondeurs d'une terre devenue décharge industrielle

Du sous-sol, on sait que des ressources en sont extraites ; on sait moins que d'autres y sont enfouies. C'est que les mines ne sont pas seulement le berceau des révolutions industrielles, elles sont aussi le réceptacle de ses produits dérivés, qu'il s'agisse de déchets industriels ou de CO2. Faute d'y descendre, nous ignorons pour la plupart qu'une vie parallèle se trame sous nos pieds, dans les tréfonds de la terre. Du sous-sol, on sait que des ressources en sont extraites ; on sait moins ce que l'on y enfouit désormais. C'est que les mines ne sont pas seulement le berceau des révolutions industrielles, elles sont aussi le réceptacle de ses produits dérivés, qu'il s'agisse de déchets industriels ou de CO2. Dans ce livre à la tonalité narrative, Lisa Claussmann explore d'anciennes mines reconverties en sites d'enfouissement de déchets industriels dangereux ou de stockage géologique de dioxyde de carbone industriel - des espaces difficiles d'accès, cachés à la vue. En nous racontant ce qui s'est passé ou se passe sous nos pieds - sous les villages dans lesquels nous aimons nous promener, sous les eaux dans lesquelles nous baignons, à proximité d'espaces protégés -, elle propose une autre histoire de la croissance et révèle un monde parallèle, au coeur des paradoxes de notre modernité écologique. Un monde tenu à distance qui fait du sous-sol le commencement et la fin du progrès industriel.