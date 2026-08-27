Rob et son petit frère Sammy se disputent pour la énième fois la tablette familiale. L'un veut regarder les nouveaux épisodes de sa série, l'autre finir premier dans les cinq jeux du moment... Profitant de son ascendant de grand frère, Rob s'empare de la tablette, supprime le jeu de son petit frère mais se retrouve catapulté dans le jeu ! Il y rencontre Romy, une autre joueuse pas très commode, qui a du mal à croire qu'un humain puisse être coincé dans un jeu vidéo. Avec elle et les autres joueurs, Rob va découvrir l'entraide, la stratégie, l'endurance... et réaliser que les relations virtuelles peuvent finalement être très réelles. Car le vrai danger vient peut-être de l'extérieur...