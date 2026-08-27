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#Bande dessinée jeunesse

Boblox

Raoul Paoli, Thomas Tuybens

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Rob et son petit frère Sammy se disputent pour la énième fois la tablette familiale. L'un veut regarder les nouveaux épisodes de sa série, l'autre finir premier dans les cinq jeux du moment... Profitant de son ascendant de grand frère, Rob s'empare de la tablette, supprime le jeu de son petit frère mais se retrouve catapulté dans le jeu ! Il y rencontre Romy, une autre joueuse pas très commode, qui a du mal à croire qu'un humain puisse être coincé dans un jeu vidéo. Avec elle et les autres joueurs, Rob va découvrir l'entraide, la stratégie, l'endurance... et réaliser que les relations virtuelles peuvent finalement être très réelles. Car le vrai danger vient peut-être de l'extérieur...

Par Raoul Paoli, Thomas Tuybens
Chez Jungle

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Auteur

Raoul Paoli, Thomas Tuybens

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

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Boblox

Raoul Paoli, Thomas Tuybens

Paru le 27/08/2026

48 pages

Jungle

12,95 €

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Scannez le code barre 9782822249461
9782822249461
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