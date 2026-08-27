A Exilles, Sophie, une jeune adolescente sans histoire, s'ennuie ferme. Il faut dire qu'il y a de quoi craquer avec une mère qui croit aux extraterrestres et, pire, qui écrit des livres sur le sujet. Et bien sûr, dans son lycée, tout le monde est au courant, la honte ! Alors, quand un jour le mystérieux Andromeda débarque dans sa vie en flottant devant la fenêtre de sa chambre, pourtant au 2e étage, c'est toutes les certitudes de Sophie qui vont voler aux éclats. En aidant cet être descendu des étoiles, ce sont les sentiments les plus vertigineux qui vont s'éveiller en elle.