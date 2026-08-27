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#Bande dessinée jeunesse

Andromeda

Jacopo Paliaga, Ele Bruni

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A Exilles, Sophie, une jeune adolescente sans histoire, s'ennuie ferme. Il faut dire qu'il y a de quoi craquer avec une mère qui croit aux extraterrestres et, pire, qui écrit des livres sur le sujet. Et bien sûr, dans son lycée, tout le monde est au courant, la honte ! Alors, quand un jour le mystérieux Andromeda débarque dans sa vie en flottant devant la fenêtre de sa chambre, pourtant au 2e étage, c'est toutes les certitudes de Sophie qui vont voler aux éclats. En aidant cet être descendu des étoiles, ce sont les sentiments les plus vertigineux qui vont s'éveiller en elle.

Par Jacopo Paliaga, Ele Bruni
Chez Jungle

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Auteur

Jacopo Paliaga, Ele Bruni

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

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Andromeda

Jacopo Paliaga, Ele Bruni

Paru le 27/08/2026

Jungle

18,00 €

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