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Travail et Détente

Ballon, A préciser

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Les vacances sont finies. Le moment est venu de retourner au travail, mais également de prévoir assez de temps pour se détendre. Il est aussi tout à fait possible de combiner les deux ! En s'installant dans un coffee shop branché avec son ordinateur portable, en aménageant son bureau ou en donnant libre cours à sa créativité pendant la pause de midi. Et quand son métier n'est pas passionnant, il faut se faire plaisir après la journée : évacuer le stress lors d'une séance de yoga, se défouler à la boxe ou colorier calmement. Coloriages cute & cosy : Travail et Détente, par exemple.

Par Ballon, A préciser
Chez Ballon

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Auteur

Ballon, A préciser

Editeur

Ballon

Genre

Coloriages adultes

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Travail et Détente

Ballon, A préciser

Paru le 16/09/2026

64 pages

Ballon

6,95 €

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Scannez le code barre 9789403246178
9789403246178
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