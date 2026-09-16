Les vacances sont finies. Le moment est venu de retourner au travail, mais également de prévoir assez de temps pour se détendre. Il est aussi tout à fait possible de combiner les deux ! En s'installant dans un coffee shop branché avec son ordinateur portable, en aménageant son bureau ou en donnant libre cours à sa créativité pendant la pause de midi. Et quand son métier n'est pas passionnant, il faut se faire plaisir après la journée : évacuer le stress lors d'une séance de yoga, se défouler à la boxe ou colorier calmement. Coloriages cute & cosy : Travail et Détente, par exemple.