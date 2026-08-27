Capitaine Driss

Une nouvelle aventure des Trois Bricochons, la série animée à succès de France TV : pirates et entraide au programme de cet album, dans lequel Driss rêve de devenir capitaine et découvre bien vite qu'on ne navigue bien qu'en équipe ! Driss veut jouer au pirate : les Bricochons lui construisent alors un véritable bateau, monté sur roulettes ; les voilà, parcourant Bois-Mignon, s'imaginant en quête d'un trésor. Mais quand Wilf en a écho, il rejoint l'équipage pour voler le trésor... Une histoire pleine d'aventure et d'imagination qui célèbre l'amitié, la créativité et la tolérance. Dans la même collection : Les Trois Bricochons - Une surprise pour Laura, Les Bricochons - Jeux et activités à Bois-Mignon et bien d'autres à venir