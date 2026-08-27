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#Album jeunesse

Capitaine Driss

Aurélie Desfour, Tv France

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Une nouvelle aventure des Trois Bricochons, la série animée à succès de France TV : pirates et entraide au programme de cet album, dans lequel Driss rêve de devenir capitaine et découvre bien vite qu'on ne navigue bien qu'en équipe ! Driss veut jouer au pirate : les Bricochons lui construisent alors un véritable bateau, monté sur roulettes ; les voilà, parcourant Bois-Mignon, s'imaginant en quête d'un trésor. Mais quand Wilf en a écho, il rejoint l'équipage pour voler le trésor... Une histoire pleine d'aventure et d'imagination qui célèbre l'amitié, la créativité et la tolérance. Dans la même collection : Les Trois Bricochons - Une surprise pour Laura, Les Bricochons - Jeux et activités à Bois-Mignon et bien d'autres à venir

Par Aurélie Desfour, Tv France
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Aurélie Desfour, Tv France

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Capitaine Driss

Aurélie Desfour, Tv France

Paru le 27/08/2026

32 pages

Les Livres du Dragon d'Or

5,00 €

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Scannez le code barre 9782821220287
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