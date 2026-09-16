Quatorze ans : c'est l'âge de Nina. Et peut-être celui où l'on commence à contester ce que les adultes croient évident. Son père est pianiste. Sa vie se déroule entre deux concerts, deux trains, deux hôtels. La musique est au centre de tout - ou presque. Nina, elle, grandit vite, pense librement et regarde ce monde avec une franchise parfois déstabilisante. Entre eux, quelque chose s'est abîmé. Les absences répétées, les silences accumulés et cette musique classique que Nina trouve poussiéreuse et élitiste ont creusé une distance. Pour Nina, la musique classique n'est qu'une musique de gens morts pour des gens bientôt morts. Un soir, elle décide de provoquer son père et de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : la musique classique ne sert plus à rien. Ce qui devait être une simple provocation devient le point de départ d'un dialogue inattendu. Un face-à-face entre deux générations, deux visions du monde, deux façons d'habiter le temps. Au fil des discussions, des concerts et d'événements imprévus, leurs certitudes vacillent. Peu à peu, la musique cesse d'être un mur pour devenir un terrain de rencontre. A travers Rachmaninov, Schubert, Vivaldi ou Berlioz, ils interrogent la création, l'émotion, le doute, l'ego et la transmission - mais surtout ce lien fragile qui unit un parent à son enfant lorsque la vie va trop vite. Le Temps de Nina est un roman d'apprentissage sensible et lumineux sur la musique, la filiation et le temps partagé. Une histoire vibrante qui rappelle que certaines oeuvres traversent les siècles non pour convaincre, mais pour toucher. Le phénomène littéraire qui traverse déjà les frontières ! Avant même sa parution, Le Temps de Nina suscite déjà un fort engouement à l'international. Fait remarquable, plusieurs des maisons d'édition qui ont contribué au succès mondial des Yeux de Mona se sont déjà positionnées sur le roman, aux côtés de nombreux autres éditeurs. Les droits sont d'ores et déjà cédés en Espagne et en Allemagne, tandis que plusieurs autres territoires sont en cours de négociation. Cet enthousiasme s'étend également au format poche, avec plusieurs éditeurs ayant déjà manifesté leur intérêt. Autre signal fort : le livre audio paraîtra lui aussi dès le 16 septembre, un lancement simultané, qui confirme la confiance placée dans le potentiel du roman.