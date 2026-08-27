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#Essais

Affamer le pire, nourrir le meilleur

Philippe Deweys

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Un livre inspirant pour oser vivre plus grand. Car ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte le plus, mais la position que nous choisissons d'adopter face aux événements. A l'image du Facteur Cheval, nos épreuves peuvent trouver grâce et beauté dans l'édifice de notre vie. Tout repose sur le seul choix qui nous rend libres : affamer le pire, nourrir le meilleur. Le "super-pouvoir" humain n'est ni la force ni l'intelligence, mais la capacité unique d'agrandir ou de réduire. Au quotidien, s'ouvrir à cette faculté métamorphose nos vies. C'est l'atout par excellence, celui que nous portons tous et qui nous rend si singuliers dans le vaste monde du vivant. Les chapitres de ce livre s'inspirent du jardin de Ryõan-ji (Kyoto), qui possède la particularité d'être agrémenté de quinze pierres que nous ne pouvons jamais toutes voir en même temps. Cet agencement nous rappelle que la beauté réside souvent dans l'imperfection et dans ce qui échappe à notre regard. Ainsi, au fil des pages, vous découvrirez les symboles comme autant d'invitations à façonner votre palais intérieur. Les " pierres d'achoppement " nous font trébucher. Accueillies avec amour, elles intègrent les fondations de notre royaume. D'autres pierres, sombres et friables comme le charbon, deviennent diamants lorsque nos valeurs s'alignent. Le sable est le temps, qui file entre nos doigts. Mêlé avec conscience, il devient le ciment qui donne sens à une vie qui nous ressemble. Et quand l'épreuve se fracasse sur nos vies monolithes, la lumière jaillit de la fracture subie. Sans oublier ces pierres légères et porteuses d'élan : le lien, la foi, l'amour, le beau, et même la mort, acceptée comme limite fondatrice.

Par Philippe Deweys
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Philippe Deweys

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

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Affamer le pire, nourrir le meilleur

Philippe Deweys

Paru le 27/08/2026

200 pages

Guy Trédaniel Editions

17,00 €

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Scannez le code barre 9782813236791
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