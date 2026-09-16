Repousser ses limites. Recommencer à zéro. C'est précisément ce qu'espérait accomplir Josh Fitz-Stuart en étudiant à l'université Brynmor. Mais lorsqu'il croise Finn Godwins, il comprend que cela sera impossible. Issus de familles ennemies, les deux garçons entretiennent de vieilles rancoeurs. Forcés de collaborer pour la pièce de théâtre de l'université, ils feront tout pour cacher ce secret, surtout au frère aîné de Finn, chef de la prestigieuse Aube de Brynmor. Mais au fil des répétitions, les souvenirs remontent et les blessures se ravivent. Et derrière les apparents conflits, les sentiments ne sont jamais loin. Seraient-ils en train de devenir les acteurs de leur propre tragédie ?