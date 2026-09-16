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#Roman francophone

Rivaux

Dominik Gaida

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Repousser ses limites. Recommencer à zéro. C'est précisément ce qu'espérait accomplir Josh Fitz-Stuart en étudiant à l'université Brynmor. Mais lorsqu'il croise Finn Godwins, il comprend que cela sera impossible. Issus de familles ennemies, les deux garçons entretiennent de vieilles rancoeurs. Forcés de collaborer pour la pièce de théâtre de l'université, ils feront tout pour cacher ce secret, surtout au frère aîné de Finn, chef de la prestigieuse Aube de Brynmor. Mais au fil des répétitions, les souvenirs remontent et les blessures se ravivent. Et derrière les apparents conflits, les sentiments ne sont jamais loin. Seraient-ils en train de devenir les acteurs de leur propre tragédie ?

Par Dominik Gaida
Chez City Editions

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Auteur

Dominik Gaida

Editeur

City Editions

Genre

Romance et érotique LGBT

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Rivaux

Dominik Gaida trad. Elise Nicoli

Paru le 16/09/2026

416 pages

City Editions

19,90 €

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