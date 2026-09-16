Angel Sanctuary Tome 3

Afin de sauver Sara, Setsuna abandonne son enveloppe corporelle pour rejoindre le domaine des morts. Accompagné de Katô, il prend la route vers l'Yggdrasil, l'arbre-monde où serait retenue l'âme de sa bien-aimée. Or il n'a que sept jours pour y parvenir... Au même moment, dans le Monde céleste, le retour de Rosiel et sa volonté de reprendre son poste au Conseil dérangent les plans de Sévothtart qui envoie Zaflkiel le détruire... Découvrez ce chef-d'oeuvre indémodable du shôjo gothique signé Kaori Yuki dans un nouvel écrin avec une traduction mise à jour, un nouveau lettrage, des pages couleur et de nouvelles couvertures. Une occasion à saisir pour se replonger dans cette saga aussi bien épique que bouleversante, construite autour du plus grand tabou...