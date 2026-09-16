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Angel Sanctuary Tome 3

Kaori Yuki

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Afin de sauver Sara, Setsuna abandonne son enveloppe corporelle pour rejoindre le domaine des morts. Accompagné de Katô, il prend la route vers l'Yggdrasil, l'arbre-monde où serait retenue l'âme de sa bien-aimée. Or il n'a que sept jours pour y parvenir... Au même moment, dans le Monde céleste, le retour de Rosiel et sa volonté de reprendre son poste au Conseil dérangent les plans de Sévothtart qui envoie Zaflkiel le détruire... Découvrez ce chef-d'oeuvre indémodable du shôjo gothique signé Kaori Yuki dans un nouvel écrin avec une traduction mise à jour, un nouveau lettrage, des pages couleur et de nouvelles couvertures. Une occasion à saisir pour se replonger dans cette saga aussi bien épique que bouleversante, construite autour du plus grand tabou...

Par Kaori Yuki
Chez Pika Edition

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Auteur

Kaori Yuki

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Angel Sanctuary Tome 3

Kaori Yuki

Paru le 16/09/2026

384 pages

Pika Edition

16,00 €

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