Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Cézanne

Maureen Marozeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose une approche chronologique et complète de l'oeuvre de Paul Cézanne (1839-1906), l'un des artistes préférés du public, aujourd'hui considéré comme le père fondateur de la peinture moderne, celle des grandes innovations picturales de Pablo Picasso et Henri Matisse. La modernité de Cézanne est purement technique ; les thèmes qu'il traite sont, eux, on ne peut plus classiques : la nature morte, le portrait (et autoportrait), le paysage (la Provence est fondamentale), les baigneurs et les joueurs de cartes. Mais il a une manière très particulière de voir le monde. Il analyse l'espace de façon mathématique, le manipule, cherche à traduire par la couleur la réalité en trois dimensions, sans passer par les principes établis de la perspective. Hormis quelques amateurs éclairés et la jeune garde artistique, personne ne comprend de son vivant ce que Cézanne cherche à démontrer. Ses distorsions de l'espace déconcertent. Finalement, il est plus facile pour le public du XXIe siècle, habitué à l'image numérique, ses altérations et ses pixélisations, de comprendre ces représentations fragmentées. Dire que Cézanne fut un visionnaire devient alors une évidence.

Par Maureen Marozeau
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Maureen Marozeau

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cézanne par Maureen Marozeau

Commenter ce livre

 

Cézanne

Maureen Marozeau

Paru le 10/09/2026

216 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809903287
9782809903287
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.