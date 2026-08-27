Cet ouvrage propose une approche chronologique et complète de l'oeuvre de Paul Cézanne (1839-1906), l'un des artistes préférés du public, aujourd'hui considéré comme le père fondateur de la peinture moderne, celle des grandes innovations picturales de Pablo Picasso et Henri Matisse. La modernité de Cézanne est purement technique ; les thèmes qu'il traite sont, eux, on ne peut plus classiques : la nature morte, le portrait (et autoportrait), le paysage (la Provence est fondamentale), les baigneurs et les joueurs de cartes. Mais il a une manière très particulière de voir le monde. Il analyse l'espace de façon mathématique, le manipule, cherche à traduire par la couleur la réalité en trois dimensions, sans passer par les principes établis de la perspective. Hormis quelques amateurs éclairés et la jeune garde artistique, personne ne comprend de son vivant ce que Cézanne cherche à démontrer. Ses distorsions de l'espace déconcertent. Finalement, il est plus facile pour le public du XXIe siècle, habitué à l'image numérique, ses altérations et ses pixélisations, de comprendre ces représentations fragmentées. Dire que Cézanne fut un visionnaire devient alors une évidence.