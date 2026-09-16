Rien ne semble pouvoir entamer la bonne humeur de Quincy Monroe. Docteure en sciences de l'atmosphère, elle anime une émission météo en ligne dont le succès n'est plus à prouver. Après des années passées à lutter pour se faire une place dans ce milieu dominé par les hommes, Quincy est devenue l'un des noms incontournables de la profession. Et, avec une nouvelle opportunité de carrière à l'horizon, l'avenir s'annonce radieux. C'était sans compter l'arrivée inopportune de Sebastian Dunn, le frère de sa meilleure amie, mais surtout, son rival académique et professionnel de toujours, et un présentateur météo que tout le monde adore. Tout le monde sauf Quincy... Le temps d'un été brûlant marqué par un nombre record d'ouragans, Quincy et Sebastian vont devoir cohabiter. Mettre leurs différends de côté pour traquer des tempêtes est une chose, affronter le tumulte de leurs sentiments en est une autre... "Avec son charme, son ton léger et sa sincérité, In Stormy Weather est la romance à lire de cet été. Chelsea Curto mêle avec harmonie humour et tendresse pour créer un merveilleux tourbillon de passion, de dialogues piquants et d'émotions. Un parfait roman sur deux rivaux devenus amants, et Curto est une plume à surveiller de près ! Un classique ! " Peyton Corinne, autrice d'Unsteady "Un coup de foudre émotionnel. Chelsea Curto sait comment faire tomber amoureux des personnages, et voir Quincy et Sebastian devenir si importants l'un pour l'autre est un bonheur. Entre leur alchimie phénoménale, des joutes verbales crépitantes, et des moments d'action véritablement palpitants, In Stormy Weather est un livre captivant. Une de mes romances préférées ! " Rachel Lynn Solomon, autrice de Today Tonight Tomorrow "Voilà ce qu'on appelle une tempête parfaite : les dialogues savoureux et l'alchimie entre ces deux personnages qui éprouvent de la tendresse l'un pour l'autre rendent cette histoire émouvante aussi intense qu'un ouragan. J'en ai adoré chaque minute, chaque baiser sous la pluie". Jessica Peterson, autrice de Cash "Plein d'esprit et d'une alchimie brûlante, un roman parfait pour les fans de STEM et de répliques piquantes. J'ai souri et trépigné du début à la fin". Maggie Eckersley, autrice de Back in the Saddle "Chelsea Curto est une force de la nature. In Stormy Weather est le mélange parfait de frissons, de scènes à tomber, d'échanges taquins et d'amour tendre ; Je n'ai pas pu lâcher le livre une seule seconde". Julie Olivia, autrice de If It Makes You Happy "Captivant dès la première page. J'avais envie que ce livre ne se finisse jamais. Chelsea Curto est rapidement devenue une de mes autrices favorites". Micaela Smeltzer, autrice de La Résilience des fleurs sauvages