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#Imaginaire

Peacekeeper

mark Waid

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Dans un futur spatial où coexistent des centaines de civilisations, le moindre incident peut rapidement dégénérer en crise diplomatique et provoquer des conflits interstellaires. Pour préserver la stabilité de la galaxie, une organisation veille : les Peacekeepers. A la fois diplomates et forces de l'ordre, ils interviennent au coeur des tensions pour rétablir le dialogue et maintenir la paix. Jarl Lightstar, Peacekeeper depuis dix-sept ans et proche du burn-out, ne rêve que d'une chose : partir enfin en vacances. Mais, comme toujours, il faut d'abord préserver la paix, et on l'envoie sur ce qui semble n'être qu'une mission de routine.

Par mark Waid
Chez Les Humanoïdes Associés

|

Auteur

mark Waid

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Divers

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Peacekeeper

mark Waid

Paru le 06/01/2027

56 pages

Les Humanoïdes Associés

15,50 €

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