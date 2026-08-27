La gestion fiscale des holdings

Qu'il s'agisse des petites holdings familiales à vocation patrimoniale, des holdings de rachat, ou encore d'importantes holdings à vocation internationale, ces sociétés sont omniprésentes. Les plus de l'ouvrage : - Une approche complète des questions fiscales - Des développements accompagnés de nombreux exemples pratiques - Des infographies pour tout comprendre - Une version accessible en ligne L'ouvrage traite aussi bien du point de vue des impôts directs (gestion des titres, financement...) que des autres impôts (TVA, taxe sur les salaires). Il expose toutes les règles applicables aux personnes physiques associées en matière d'IFI, de donation et succession et d'imposition des plus-values en cas de cession des titres. A destination d'avocats spécialisés en droit fiscal, des experts comptables, commissaires aux comptes, des directeurs administratifs et financiers, directeurs fiscaux et directeurs comptables.