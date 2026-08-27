La responsabilité sociale de l'entreprise en infographies pratiques 2026

Véritable guide pour aborder les thématiques liées à la RSE, cet ouvrage a été pensé comme un support pédagogique et pratique pour ceux qui souhaitent comprendre les enjeux, les règles à appliquer et les outils pour se lancer. Les + de l'ouvrage / arguments pub =- Une présentation en duo : pour chaque notion-clé, son infographie dédiée, ses textes de référence et points de vigilance associés- Une classification thématique- Des références complémentaires-Une version accessible en ligne Le descriptif de l'ouvrage = Les grandes entreprises et les PME auront l'obligation de publier des informations détaillées sur les conséquences de leurs activités économiques sur la société et, notamment des informations concernant : les questions environnementales, les droits de l'homme, les mesures de lutte contre la corruption, ainsi que des points relatifs à la diversité. Cet ouvrage a été pensé pour répondre aux questions que se posent les entreprises sur la RSE, et ce quels que soient leur taille (PME incluses), leur forme juridique ou leur secteur d'activité. Il constitue, ainsi, une aide pour l'établissement des rapports de durabilité. Construit sous forme d'infographies, l'ouvrage présente les concepts-clés de la RSE, constituant un véritable mémo pratique et concret pour mettre en place une responsabilité sociale dans les entreprises en partant des concepts pour aller jusqu'à la vision stratégique. Il aborde la compréhension des principes du développement durable et présente la démarche à mettre en place, les outils à disposition, les métiers impactés et les acteurs de la RSE. Un chapitre est dédié à la CSRD, aux normes européennes de durabilité (ESRS) ainsi qu'à la norme volontaire d'information de durabilité, dite VSME. La cible lecteurs = A destination des dirigeants et des conseils qui les accompagnent, des futurs responsables RSE, RH, marketing, des services généraux et des étudiants qui trouveront de quoi développer leurs connaissances et alimenter leurs réflexions.