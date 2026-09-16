Thousand Autumns Tome 2

UN BEST SELLER DU USA TODAY Alors qu'empereurs, généraux et rois se disputent le pouvoir, les puissances martiales rivales s'affrontent dans des combats sanglants pour influencer les dirigeants des nations. Déchu et brisé, l'ancien chef de secte Shen Qiao erre en quête de sens dans un monde en pleine tourmente. Son chemin croise alors celui de l'infâme Yan Wushi. Ce puissant Seigneur démoniaque aide Shen Qiao à retrouver peu à peu ses capacités martiales perdues. Tandis qu'ils voyagent et affrontent l'adversité ensemble, le doux maître taoïste en vient à espérer que ce Seigneur démoniaque, réputé cruel et sans attache, lui ouvre son coeur. Mais tout n'est qu'illusion et les vieilles trahisons appellent de nouveaux sacrifices. Alors que Shen Qiao doit faire face à de redoutables ennemis, la lutte pour le contrôle des régions centrales s'embrase à nouveau !