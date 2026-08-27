Malgré son interdit réel et symbolique, l'inceste reste pratiqué dans le monde contemporain. Après avoir décrit sa présence ainsi que son universalité historique et anthropologique, suivra une description des conséquences traumatiques psychopathologiques s'étayant sur la clinique perçue, selon une pluridisciplinarité de champs. L'ensemble questionne les effets psychopathologiques pour les victimes, notamment le moment de la révélation, souvent qualifié d'explosion dans le cercle familial, mais également au plan intrapsychique pour le sujet. Comment soutenir les victimes, ainsi que leurs familles et proches lorsque l'omerta aggrave le traumatisme chez l'enfant ? Quel rôle pour les institutions qui peuvent recueillir ces abus ? Quelles modalités thérapeutiques proposer au fil du temps pour chaque victime ?