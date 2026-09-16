Iris Lecoeur, 25 ans, figure légendaire de l'agence anti-matrimoniale Done For Good, a bâti sa carrière sur des vengeances aussi millimétrées que délicieusement cruelles pour femmes au coeur brisé. Pour elle, l'amour ne se répare pas : un sentiment mort est un sentiment enterré. Point final. Elle adore son job au service Revenge... sauf quand elle doit y croiser Alexandre Delroy, golden boy solaire du service Happy Ever After, apôtre des fins heureuses, son meilleur ennemi... et son ex-amant. Celui qu'elle s'obstine à classer dans la case "grosse erreur de parcours" . Quand sa boss lui propose une mission de trois mois à Edimbourg - projet pilote avec prime XXL et promotion à la clé -, Iris dit oui sans même lire le brief, mue par son ambition plus que par la passion pour les plaids en tartan. Sauf que dans le train pour l'Ecosse, elle découvre le concept de "Retry" : un programme de seconde chance pour ex qui veulent se remettre ensemble. Le cauchemar absolu pour elle qui a déclaré une guerre totale aux retours de flamme. Et le pire reste à venir. A peine arrivée dans l'appartement censé être son QG cosy pour ces trois mois, Iris tombe nez à nez avec... Alexandre Delroy, une serviette nouée autour des hanches, sortant de la douche. Son partenaire officiel sur la mission. Enterrer le passé, c'était le plan. A Edimbourg, quelqu'un a clairement cliqué sur "Retry" .